Macaristan faiz artırdı
Macaristan Merkez Bankası, 1 hafta vadeli mevduat faizini 200 baz puan artırdı.
07.07.2022 - 11:25 |
Macaristan Merkez Bankası finansal piyasaları destekleme ve artan enflasyon risklerine yanıt verme taahhüdü çerçevesinde 1 hafta vadeli mevduat faizini 200 baz puan artırarak yüzde 9,75'e çıkardı.
Banka 1 hafta vadeli mevduat faizini kısa vadeli piyasa oynaklığı ile başa çıkmak için kullanıyor.
Haziran ayında yaptığı politika toplantısında Macaristan Merkez Bankası gösterge faiz oranını 185 baz puan artırarak yüzde 7,75'e çıkarmıştı.