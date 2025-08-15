Canlı Borsa
'Makro finansal istikrar pekişiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini bildirdi.

15.08.2025 - 11:25 |
Şimşek, Next Sosyal'deki hesabından finansal piyasalara ilişkin verileri değerlendirdi. Verilerdeki olumlu seyre dikkati çeken Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktığının altını çizerek, kur korumalı mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldığını aktardı.

Türk lirası mevduatın payının da yüzde 59,6'ya yükseldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

