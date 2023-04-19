'Mayıs ayında faiz artırımına destek vereceğim'

Philip Lane, ECB'nin mayıs ayında yapacağı toplantıda faizin daha da yükseltilmesine destek vereceğini ancak faiz artırımının büyüklüğünün gelecek verilere bağlı olacağını belirtti.

Bankacılık sektöründeki gerilimin azalması, tedarik zinciri darboğazlarının hafiflemesi ve gaz fiyatlarının düşmesi sonrasında bir faiz artırımının "referans noktası" olduğunu ifade eden Lane, "Yönetim Konseyi toplantısına 2 hafta var. Mayıs ayında faizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum ancak yapılacak artırımın büyüklüğü konusunda bir rakam veremiyorum" dedi.

Lane faiz artırımının büyüklüğünün toplantıdan önceki gün gelecek olan nisan ayı enflasyon rakamına yönelik ön tahminin ve toplantıda önceki cuma açıklanacak GSYH verisinin de aralarında olduğu verilere bağlı olacağını ifade etti.