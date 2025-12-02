Memur ve emekliler dikkat: 5 aylık zam farkı yarın belli oluyor! İşte masadaki oranlar

Milliyet.com.tr/ÖZEL Memur, emekli, asgari ücretli ve tüm çalışan kesimin gözü kulağı yeni yıl zamlarına çevrildi. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için toplanacakken, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 5 aylık zam farkları için de gözler yarına çevrildi.

5 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, yarın saat 10.00’da kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylelikle memur ve emeklilerin alacakları 5 aylık zam farkları da netleşecek. Ocak ayı başında aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak nihai zamlar belli olacak.

ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?

Öte yandan AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre kasımda aylık enflasyonun yüzde 1,31 artacağı tahmin edildi. Bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Peki SSK, Bağkur emeklilerine ocak ayında ne kadar zam olur? Memur ve memur emekliler için beklenti ne? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ilişkin son tahminlerini milliyet.com.tr’ye değerlendiren Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Sahaya inip anketlere baktığımız zaman şu şekilde bir analiz yapabiliriz. Anadolu Ajansı Enflasyon Beklenti Anketi’nde kasım enflasyonunun %1,31 olacağı, yıl sonunun ise %31 ile %32,51 arasında olacağını tahmin edilmiştir.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise kasım ayı için %1,59 yıl sonunda ise %32,20 çıkacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği’nin düzenlemiş olduğu halk buluşmasında yapmış olduğu sunumda enflasyonla mücadelede yol katedildiğini, bu yıl sonu enflasyonun %31 civarına ineceği ile alakalı beyanatlarda bulunmuştur.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?



Merkez Bankası son raporunda yıl sonu enflasyonu için %31 – %33 aralığını hedeflerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beyanında %31 olacağına ilişkin ipucu vermişti. Bu ihtimaller doğrultusunda iki tahmin yapabiliriz.

Eğer yıl sonu enflasyonu %31 olursa yılın ikinci dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine %12,28 oranında çıkacaktır. Diğer alternatif ise %32 olması durumudur. O zamanda %13,14 olarak hesaplayabiliriz. İşte emeklilerimize verilecek olan enflasyon farkı %12,28 ile %13,14 arasında olacaktır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BEKLENTİ NE?

Memur ve memur emeklilerimizi de hesaplamış olduğumuz enflasyona toplu sözleşme farkı eklenecektir. Orada da maaş zammı %18,70 ile %19,60 aralığında oluşacaktır.

En düşük memur emeklimiz güncelde 22.672 TL almaktadır. Dolayısıyla yeni maaşın 26.911 TL ile 27.115 TL’ye seviyelerine yükselebileceğini değerlendiriyorum.

Bekar bir memurumuz güncel 46.709 TL almaktadır. Dolayısıyla yeni maaşı 55.443 TL ile 55.863 TL arasında oluşabilir. Çalışan evli bir memurumuz en düşük 50.502 TL almaktadır. Bu iki oran üzerinden hesapladığımızda yeni maaş 59.945 TL ile 60.400 TL aralığında olacağı kanaatindeyim. Şunu da belirtmek isterim ki toplu sözleşmede verilen 1000 TL taban aylık zammı hesaplara dahil edilmemiştir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 16.881 TL olan SSK, Bağkur emeklimizin yeni maaşının 18.953 TL ile 19.099 TL arasında bir bantta olacağını tahmin ediyorum.”