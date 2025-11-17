Memur ve emekliler dikkat! Yeni yılda zam farkları eşitlenir mi? İşte masadaki oranlar

Milliyet.com.tr/ÖZEL Yeni yıla 1.5 ay kala milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Yeni dönem zamlı maaşları belirleyecek en önemli parametre enflasyon rakamları. Ocak ayının ilk haftasında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam farkları belli olacak.

TCMB SON ANKETİ YAYIMLADI

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

4 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞMİŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler için 4 aylık zam farkları da netleşmişti. Buna göre SSK ve Bağkur emekliler için 4 aylık fark %10.25 olarak kesinleşirken, memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı %16.55 oldu.

SON 2 VERİ KALDI

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılım Anketi’ne göre kasımda enflasyonun %1,59, aralık ayında ise %1,16 seviyesinde gelmesi beklenmekte. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay düzenli olarak 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcı üzerinden değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASI ÖNGÖRÜSÜ %31-33 ARALIĞI

Öte yandan Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu öngörüsünü yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarmıştı.

Peki yıl sonu enflasyon beklentileri tutacak mı? Son beklentilere göre SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerine ne kadar zam olacak? En düşük emekli aylığı için öngörüler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Yıl sonu enflasyon verisi muhtemelen %31 ile %33 bandında çıkacaktır. Yıl sonu enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte maaşlara da aynı oranda fark gelecektir.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?

Her ay düzenli olarak açıklanan Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Kasım’da aylık enflasyonun %1.59, Aralık ayında ise %1.16 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yıl sonu enflasyonun da %32,20 üzerinden gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Temmuz-Ekim arası açıklanan enflasyon oranı toplamda %10.25 olmuştu. Eğer Piyasa Katılımcıları Anketi’nin enflasyon tahmini tutarsa yıl sonunda SSK ve Bağkur emeklilerine %13,30 oranında zam oluşacaktır.

İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN KONUŞULAN ORAN

Memur ve memur emeklilerimizde ise hesaplamış olduğumuz %13,30 enflasyon verisine toplu sözleşme eklenerek kümülatifte %19,77 oranında zam oluşacaktır.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM FARKLARI EŞİTLENİR Mİ?

Memur ve emekli maaşları arasında yaklaşık olarak 6,47 arasında bir fark oluşacaktır. Bu dönem için herhangi bir eşitleme beklemiyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

16.881 TL’lik en düşük emekli maaşı da ek ödeme dahil enflasyon oranında artırılırsa 19.126 TL’ye yükselecektir. Muhtemel olarak 19.000 TL’yi aşacaktır.”