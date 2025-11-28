Milliyet.com.tr/ Yeni yıl zamlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca memur ve emeklinin yaklaşık 1 ay sonra zamlı aylıkları netleşmiş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ocak ayı başında açıklaması beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık zam farkları kesinleşecek.

4 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞMİŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler için 4 aylık zam farkları da netleşmişti. Buna göre SSK ve Bağkur emekliler için 4 aylık fark %10.25 olarak kesinleşirken, memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı %16.55 oldu.

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ

4 aylık zam farklarının ardından gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyonu önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAK AYINDA DAHA FAZLA ZAM ALACAK?

Maaş zammı hesaplamalarına göre SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkını alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı + enflasyon üzerinden değerlendiriliyor. Toplu sözleşme nedeniyle ocak ayında memur ve memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerinden daha fazla oransal zam alması bekleniyor.

SSK, BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Peki SSK, Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklilerine ne kadar zam olacak? Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinden ne kadar fazla zam alacak? Zam farkları eşitlenir mi? En düşük emekli aylığı ne olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkları yeniden hesaplanmaktadır. Temmuz ayında emeklilere zam %16,67 üzerinden kesinleşmişti. Temmuz ile Ekim ayı arası enflasyon verisi yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Geride Kasım ve Aralık ayı kaldı.

Ayrıca Merkez Bankası enflasyon tahminini %31 ile %33 arasında güncelledi. Bu da demek oluyor ki Merkez Bankası hedefini tutturabilmesi için kasım ve aralık ayı enflasyonun 2 puanın altında çıkması lazım. Benim tahminim ise 1,5 puan üzerinden değerlendirilip bu yılı %32,52 civarında kapatacağız. 6 aylık enflasyon ise %13,58 civarı olacaktır.

Eğer yıl sonu enflasyonu %31 çıkarsa SSK ve Bağkur emeklilerine zam oranı %12.28 olur. Enflasyon %32 çıkarsa zam oranı %13.14 olur. Eğer enflasyon %33 çıkarsa emeklilere zam oranı %14 olacaktır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAM NE?

Memur ve memur emeklilerinde enflasyona ilave olarak toplu sözleşme devreye girecektir. Yıllık enflasyon hedefi olan %31-%33'e uyguladığımız zaman şu şekilde bir tablo çıkmaktadır:

Eğer yıl sonu enflasyon %31 çıkarsa memur ve memur emeklilerine zam oranı %18.70 olur. Enflasyon %32 çıkarsa zam oranı %19.60 olacaktır. Yıl sonu enflasyon %33 olursa memur ve memur emeklilerine zam oranı %20.51 olur.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ, SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNDEN NE KADAR FAZLA ZAM ALACAK?





MAAŞ ZAMLARI EŞİTLENİR Mİ?

Buradaki %6,5 puanlık kıstasın eşitleneceğini tahmin etmiyorum. Nedeni ise bu dönem için memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinden daha fazla alacak, fakat bir sonraki altı aylık dönemlerde ise tam tersi olacaktır.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı olarak 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Hesaplama tekniğine göre bir sonraki dönemlerde memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük zam alacaktır. Eğer bu dönem eşitlenirse maaş adaleti için diğer dönemlerin de eşitlenmesi gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde eşitleme formülleri uygulanmıştı, fakat enflasyonla mücadelede sıkı para politikasından dolayı da şimdilik eşitleme formülünü öngörmüyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçmiş dönemlerde yasal bir düzenleme ile en düşük emekli maaşı da enflasyon oranında yükseltilmişti. Şu anda yaklaşık 4 milyon 10 bin emeklimiz en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL almaktadırlar.

Kök maaşı düşük olanlar enflasyon oranı doğrultusunda kök aylıklarına gelecek olan farkla aynı maaşı almaya devam edecekleri için hükümetin buraya bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?



