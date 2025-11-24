Memur ve emekliler yeni yıl maaşlarını merakla bekliyor! İşte masadaki zam oranları

Milliyet.com.tr/ÖZEL Memur ve emekliler yeni dönem zamlı aylıkları için şimdiden geri sayıma geçti. Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimiz bu günlerde maaş zamlarının belli olmasına neredeyse 1 aylık süre kaldı.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Ocak ayının ilk haftasında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kesime yapılacak zam farkları da belli olacak. SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkını hak ederken, memur ve memur emeklilerinde ise zam hesaplamaları toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden belirleniyor.

4 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞMİŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler için 4 aylık zam farkları da netleşmişti. Buna göre SSK ve Bağkur emekliler için 4 aylık fark %10.25 olarak kesinleşirken, memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı %16.55 oldu. Kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranları belli olacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

Daha önce yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşmesi beklenen yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın açıkladığı son raporla birlikte revize edildi. Merkez Bankası dördüncü enflasyon raporunda yıl sonu için beklentisini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığına revize etti.

GEÇEN YILKİ HEDEF TUTTU!

Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler neler? Maaşlara ilişkin tahminlerini milliyet.com.tr’ye açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası geçen yılın son raporunda yıl sonu enflasyon hedefini %42 ile %46 aralığında öngörmüştü. Burada medyan rakam ise %44 olarak belirtilmişti. Sonrasında ise enflasyonun %44,38 olarak gerçekleştiğini görmüştük.



Dolayısıyla hedeflenen %31 ile %33’lük oranın netleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekleyeceğiz. Şu ana kadar Ocak ile Ekim ayı arasındaki enflasyon verimiz %28,63 olarak kesinleşti. Bunun üzerine eğer Kasım ve Aralık ayı enflasyonu 1’er puan olarak açıklanırsa bu seneyi %31,21 ile kapatacağız.

Fakat %1,5 puan olarak her iki ay netleşirse yıl sonu enflasyonu %32,52 olacaktır. Diğer bir hesaplamayı da aylık 2’şer puan üzerinden yaparsak yıl sonunu %33,82 ile kapatmış olacağız.

EMEKLİYE 3’LÜ ZAM HESABI

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini güncellemesiyle birlikte emeklilerimize verilen bu yılın ilk yarısındaki %16,67’lik oranı soyutladığımız zaman üçlü bir tahmin yapabiliriz.

Eğer yıl sonu enflasyonu %31 olarak netleşirse SSK ve Bağkur emeklilerine yılın ikinci yarısı için %12,28 oranında zam farkı doğacaktır.

Yıl sonu enflasyonunu %32 üzerinden hesaplarsak maaşlara %13,14 oranında zam olur.

Son olarak %33 üzerinden bir hesaplama yaptığımız taktirde SSK ve Bağkur emeklileri için %14’lük bir zamma ulaşmış oluruz. SSK, Bağkur emeklimize de yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi oranında maaş farkı verileceği için yıl sonu enflasyonu sırasıyla %31, %32, %33 seviyesinde geldiğinde maaşlara ek %12,28 – %13,14 – %14’lük zam farkı doğacaktır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLER İÇİN DE 3 FARKLI ZAM ÖNGÖRÜSÜ!

Üçlü olarak yapmış olduğumuz tahminimize ek olarak toplu sözleşme oranlarını eklememiz gereklidir. Yıl sonu enflasyon %31olursa memur ve memur emeklilerine ocakta %18,70 zam yapılacaktır.

Yıl sonu enflasyonu %32 üzerinden gerçekleşirse memur ve emeklilere ocakta %19,60 oranında zam farkı doğacaktır. Yıl sonu %33 olursa memur ve emekliye %20,51 oranında zam oluşacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YENİ YILDA NE KADAR OLACAK?

Hükümet geçmiş dönemdeki maaş politikasını aynı şekilde uygularsa, yani en düşük emekli maaşına yasal düzenleme ile enflasyon oranında zam verilirse karşımıza şu rakamlar çıkacaktır.

Güncelde 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı %12,28 zam uygulanırsa 18.953 TL olur. %13,14 oranında zam gerçekleşirse taban aylık bu kez 19.099 TL seviyesine gelir. Son olarak da %14 zam olması durumunda yeni yılda en düşük emekli aylığı 19.244 TL seviyesine yükselir.”