Memur ve emeklinin yeni zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada memur ve emeklilere uygulanacak yeni zam oranını açıklarken, en düşük emekli maaşını da duyurdu.

Erdoğan konuşmasında "Geçen yılı kapatırken asgari ücret rakamının bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükseltildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı buradan tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2023’ün ilk iş gününü geçen yılın ihracatını 254,2 milyar dolarla kapattığımızın sevincini milletimize ilan ederek açtık” dedi.



“2023 YILI OCAK AYI MAAŞ ARTIŞLARININ YÜZDE 30 OLARAK UYGULANACAĞI MÜJDESİNİ VERİYORUZ”

2022 enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığının haberini aldıktan sonra memurların ve emeklilerin maaş artışlarının yeniden değerlendirildiğini belirten Erdoğan, “Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87’lik artışa gitmiş, özellikle temmuz ayında yüzde 42’ye varan bir zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile yaptığımız değerlendirme sonucunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum” açıklamasında bulundu.



“(EYT) 2 MİLYON 250 BİN VATANDAŞIMIZI SEVİNDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni memur ve emekli maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek “Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.