Memur ve emeklinin yeni zammı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.

Aynı dönemde, memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti.

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi: