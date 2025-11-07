Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesiyle birlikte, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak 2026'da alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Enflasyon hedefindeki yukarı yönlü değişiklikler, maaş artışları için belirleyici olacak.

ZAM ORANLARI YÜZDE 18,7 İLE 20,5 ARASINDA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

2025 yılı boyunca uygulanan toplu sözleşme zammı ile birlikte, enflasyon farkı da memurların maaşlarına yansıyacak. Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına, Temmuz-Ekim dönemi enflasyonunun yüzde 10,25 olarak açıklanmasıyla enflasyon farkı ekleniyor. Bu fark, Ocak ayında yapılacak zam oranını yüzde 16,55'e çıkarıyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 arasında belirledi. Bu tahminlere göre, en düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı şu şekilde belirlenecek:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa, memurlara verilecek fark oranı yüzde 6,93 olacak ve toplam zam oranı yüzde 18,7'ye ulaşacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa, fark oranı yüzde 8,56'ya çıkacak ve toplam zam oranı ise yüzde 20,5 olacak.

YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, yapılan zam oranlarına bağlı olarak 60.947 TL ile 61.856 TL arasında değişmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 28 bin TL seviyelerinde olacak.

KESİN ORANLAR 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2026 tarihinde açıklamasıyla kesinleşecek. Bu verilerle birlikte, memurlar ve emekliler Ocak ayındaki maaş artışlarını öğrenmiş olacak.

Enflasyon farkı ile birlikte yapılacak bu maaş artışları, memurların yaşam standartlarında iyileşmeler sağlaması bekleniyor. Ancak kesin oranların açıklanması için 3 Ocak’ı beklemek gerekiyor.