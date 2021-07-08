Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.