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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 826 milyon dolar azalarak 87 milyar 851 milyon dolara geriledi.

06.05.2021 - 14:53 | | AA
Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 32 milyon dolar azalışla 46 milyar 915 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan'da 47 milyar 947 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 206 milyon dolar artarak 40 milyar 730 milyon dolardan 40 milyar 936 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar azalarak 88 milyar 677 milyon dolardan 87 milyar 851 milyon dolara geriledi.

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