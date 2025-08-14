Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası rezervleri rekor kırdı
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

14.08.2025 - 15:14 |
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.

 

Meclis Başkanı Kurtulmuş, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Meclis Başkanı Kurtulmuş, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Ankara Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz için 20’lik pay açıklaması! '50 milyon Avro eder'

Ankara Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz için 20’lik pay açıklaması! '50 milyon Avro eder'