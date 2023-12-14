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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

14.12.2023 - 14:33 | | İHA
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 276 milyon dolar artarak 93 milyar 233 milyon dolardan 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 8 Aralık haftasında 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara geriledi.

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