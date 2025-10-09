Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Milliyet App
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

09.10.2025 - 14:39 | | AA
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artışla 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Eylül'de 86 milyar 699 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 935 milyon dolar yükselişle 99 milyar 189 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artışla 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

