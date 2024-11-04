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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

04.11.2024 - 14:58 | | AA
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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