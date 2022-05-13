Merkez Bankası'ndan 'haciz' düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40. maddesine eklenen bente göre, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.