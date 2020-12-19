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19.12.2020 - 08:02 | | AA

Merkez Bankası'ndan önemli faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Merkez Bankası'ndan önemli faiz açıklaması
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TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi.

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi. 

Merkez Bankasından önemli faiz açıklaması

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