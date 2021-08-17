Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'ndan yeni anlaşma
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası'ndan yeni anlaşma

Merkez Bankası'ndan yeni anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

17.08.2021 - 14:07 | | AA
Merkez Bankası'ndan yeni anlaşma

TCMB'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilerek, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır

Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Ünlü Afgan sinemacı Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

Ünlü Afgan sinemacı Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

İcradan satılık daire

İcradan satılık daire

23 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

23 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır

Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır

Sıradaki Haber
Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Sıradaki Haber
Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Sıradaki Haber