Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.

Buna göre depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak. Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.