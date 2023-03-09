Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 Mart ile biten haftada 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 699 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 980 milyon dolardan, 70 milyar 281 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 3 Mart haftasında 888 milyon dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon dolara yükseldi.