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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azaldı.

01.02.2024 - 14:58 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azalarak, 137 milyar 161 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolarlık azalışla 90 milyar 366 milyon dolardan 89 milyar 154 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Ocak haftasında 282 milyon dolar artarak 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

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