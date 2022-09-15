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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 9 Eylül ile biten haftada 1 milyar 756 milyon dolar arttı.

15.09.2022 - 15:10 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Eylül ile biten haftada 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 386 milyon dolar artarak 72 milyar 295 milyon dolardan 73 milyar 681 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 9 Eylül haftasında 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

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