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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 16 Eylül ile biten haftada 1 milyar 55 milyon dolar arttı.

22.09.2022 - 15:12 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Eylül ile biten haftada 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 143 milyon dolar artarak 73 milyar 681 milyon dolardan 74 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 16 Eylül haftasında 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara indi.

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