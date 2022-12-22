Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Aralık ile biten haftada 747 milyon dolar artarak 129 milyar 511 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 785 milyon dolar artarak 84 milyar 810 milyon dolardan 85 milyar 595 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Aralık haftasında 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara indi.