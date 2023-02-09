Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 Şubat ile biten haftada 2 milyar 488 milyon dolar artarak 129 milyar 627 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 725 milyon dolar artarak 76 milyar 206 milyon dolardan 77 milyar 931 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Şubat haftasında 763 milyon dolar artarak 50 milyar 933 milyon dolardan 51 milyar 696 milyon dolara çıktı.