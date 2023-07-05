Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Haziran ile biten haftada 4 milyar 760 milyon dolar artarak 107 milyar 561 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 463 milyon dolar artarak 60 milyar 783 milyon dolardan 66 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 23 Haziran haftasında 703 milyon dolar azalarak 42 milyar 18 milyon dolardan 41 milyar 315 milyon dolara indi.