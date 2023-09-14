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Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Eylül ile biten haftada 21 milyon dolar arttı.

14.09.2023 - 15:34 |
Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Eylül ile biten haftada 21 milyon dolar artarak 120 milyar 645 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 505 milyon dolar azalarak 78 milyar 766 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise aynı haftada 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 374 milyon dolara düştü.

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