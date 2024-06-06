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Uzmanpara Merkez Bankası’nın rezervleri arttı
Haberler Uzmanpara Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar arttı.

06.06.2024 - 15:03 | | İHA
Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 31 Mayıs haftasında 264 milyon dolar artarak 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara yükseldi.

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