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Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azaldı.

29.09.2022 - 15:54 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azalarak 110 milyar 804 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 489 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 824 milyon dolardan 71 milyar 335 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 23 Eylül haftasında 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi.

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