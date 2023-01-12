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Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 6 Ocak ile biten haftada 2 milyar 345 milyon dolar azaldı.

12.01.2023 - 14:55 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 Ocak ile biten haftada 2 milyar 345 milyon dolar azalarak 126 milyar 410 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 244 milyon dolarlık azalışla 82 milyar 904 milyon dolardan 79 milyar 660 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 6 Ocak haftasında 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi.

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