Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Mart ile biten haftada 2 milyar 271 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 89 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 336 milyon dolardan 70 milyar 247 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 31 Mart haftasında 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.