Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Nisan ile biten haftada 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 756 milyon dolarlık azalışla 70 milyar 247 milyon dolardan 68 milyar 491 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 7 Nisan haftasında 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara yükseldi.