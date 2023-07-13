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Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 829 milyon dolar arttı.

13.07.2023 - 15:22 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 681 milyon dolar artarak 67 milyar 155 milyon dolardan 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 7 Temmuz haftasında 852 milyon dolar azalarak 41 milyar 432 milyon dolardan 40 milyar 580 milyon dolara indi.

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