Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Eylül ile biten haftada 3 milyar 300 milyon dolar azalarak 122 milyar 203 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 2 milyar 236 milyon dolarlık azalışla 83 milyar 811 milyon dolardan 81 milyar 575 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 29 Eylül haftasında 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara indi.