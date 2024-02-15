Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Şubat ile biten haftada 517 milyon dolar azalarak 134 milyar 927 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 172 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 538 milyon dolardan 86 milyar 366 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 9 Şubat haftasında 344 milyon dolar azalarak 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.