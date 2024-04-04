Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB verilerine göre 29 Mart itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 844 milyon dolardan, 123 milyar 126 milyon dolara indi.

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Brüt rezervler 1 milyar 933 milyon dolar azalarak 70 milyar 681 milyon dolardan 68 milyar 748 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü. 1 milyar 215 milyon dolar yükselerek 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 15 milyar 206 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 249 milyon dolar artarak 15 milyar 455 milyon dolara çıktı.