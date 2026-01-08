Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

08.01.2026 - 15:30 | | AA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

Fenerbahçe, Mert Günok'a hoş geldin dedi! 'Hocamızın istediği bir kaleciydi'

Fenerbahçe, Mert Günok'a hoş geldin dedi! 'Hocamızın istediği bir kaleciydi'

Manisa'da 'rögarda bebek cesedi gördüm' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Manisa'da 'rögarda bebek cesedi gördüm' ihbarı ekipleri harekete geçirdi