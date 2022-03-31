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Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 25 Mart ile biten haftada 671 milyon dolar azaldı.

31.03.2022 - 14:55 |
Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 25 Mart ile biten haftada 671 milyon dolar azalarak 108 milyar 37 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 862 milyon dolarlık azalışla 66 milyar 500 milyon dolardan 65 milyar 638 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 25 Mart haftasında 191 milyon dolar artarak 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

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