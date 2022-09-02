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Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos ile biten haftada 603 milyon dolar azaldı.

02.09.2022 - 16:00 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Ağustos ile biten haftada 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 665 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 488 milyon dolardan 70 milyar 823 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Ağustos haftasında 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

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