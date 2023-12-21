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Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 141.4 milyar dolardan 142,5 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

21.12.2023 - 14:46 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Aralık ile biten haftada 1 milyar 154 milyon dolar artarak 142 milyar 528 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Brüt döviz rezervleri 890 milyon dolar artarak 94 milyar 509 milyon dolardan 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Aralık haftasında 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara yükseldi.

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