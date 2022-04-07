Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan ile biten haftada 924 milyon dolar arttı.

07.04.2022 - 14:50 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Nisan ile biten haftada 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 219 milyon dolar artarak 65 milyar 638 milyon dolardan 66 milyar 857 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 1 Nisan haftasında 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara indi.

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni anlaşma taslağı!
122 savaş gemisi katılacak! Türkiye'den 3 denizde güç gösterisi
F-16'lara yeşil ışık! ABD-Türkiye ilişkilerinde kritik viraj
Fed sonrası flaş Bitcoin tahmini
Tartıştığı esnafı 12. kattan atmıştı! 1 yıl 5 ay hapis cezası
Dünya devleri Kadıköy'e geliyor! Arda ve Kerem...
Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri!
Safiye Soyman: Oğlum Harun'un geleceği garanti altında
'Midyeci Ahmet'ten ikinci hamle! Eşi isyan etti
Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım iddiası! 'Bugün seçime gidilse...'
Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorusu!
Ukraynalı kadınlar çirkinleşmek için saçlarını kesiyor!
Ünlü marka diye aldılar, 10 kaşındılar!
Evlat nöbetinde gergin an! PKK paçavrası açan 3 kişi gözaltında
Yaptırım uygulanan Putin'in kızları ne iş yapıyor?
Ukrayna'dan Rusya'ya yeni anlaşma taslağı!
Ukrayna'dan Rusya'ya yeni anlaşma taslağı!
122 savaş gemisi katılacak! Türkiye'den 3 denizde güç gösterisi
122 savaş gemisi katılacak! Türkiye'den 3 denizde güç gösterisi
F-16'lara yeşil ışık! ABD-Türkiye ilişkilerinde kritik viraj
F-16'lara yeşil ışık! ABD-Türkiye ilişkilerinde kritik viraj
Fed sonrası flaş Bitcoin tahmini
Fed sonrası flaş Bitcoin tahmini
Tartıştığı esnafı 12. kattan atmıştı! 1 yıl 5 ay hapis cezası
Tartıştığı esnafı 12. kattan atmıştı! 1 yıl 5 ay hapis cezası
Dünya devleri Kadıköy'e geliyor! Arda ve Kerem...
Dünya devleri Kadıköy'e geliyor! Arda ve Kerem...
Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri!
Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri!
Safiye Soyman: Oğlum Harun'un geleceği garanti altında
Safiye Soyman: Oğlum Harun'un geleceği garanti altında
'Midyeci Ahmet'ten ikinci hamle! Eşi isyan etti
'Midyeci Ahmet'ten ikinci hamle! Eşi isyan etti
Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım iddiası! 'Bugün seçime gidilse...'
Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım iddiası! 'Bugün seçime gidilse...'
Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorusu!
Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorusu!
Ukraynalı kadınlar çirkinleşmek için saçlarını kesiyor!
Ukraynalı kadınlar çirkinleşmek için saçlarını kesiyor!
Ünlü marka diye aldılar, 10 kaşındılar!
Ünlü marka diye aldılar, 10 kaşındılar!
Evlat nöbetinde gergin an! PKK paçavrası açan 3 kişi gözaltında
Evlat nöbetinde gergin an! PKK paçavrası açan 3 kişi gözaltında
Yaptırım uygulanan Putin'in kızları ne iş yapıyor?
Yaptırım uygulanan Putin'in kızları ne iş yapıyor?