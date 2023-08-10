Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın verileri açıklandı ve net rezervler arttı. Merkez Bankası'nın 4 Ağustos itibarıyla brüt rezervleri 1 milyar 880 milyon dolar, net rezervleri ise 4 milyar 823 milyon dolar arttı.

Böylece Merkez Bankası'nın 72.3 milyar dolar olan brüt rezervleri 74.2 milyar dolara çıktı.

Bir önceki hafta 10 milyar 896 milyon dolar olan net uluslararası rezervler söz konusu haftada 15 milyar 719 milyon dolara yükseldi.