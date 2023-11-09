Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar arttı.
09.11.2023 - 14:51 | | İHA
TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar artarak 128 milyar 420 milyon dolar oldu.
Haberin Devamı
Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 532 milyon dolar artarak 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Kasım haftasında 328 milyon dolar artarak 44 milyar 476 milyon dolara ulaştı.