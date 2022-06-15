Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Buna göre mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar lira, bütçe gelirleri 317,8 milyar lira ve bütçe fazlası 144 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar lira oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ BÜTÇE FAZLASI 124,6 MİLYAR LİRA

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 959,8 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 84,4 milyar lira ve bütçe fazlası 124,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 837,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 246,5 milyar lira olarak açıklandı.