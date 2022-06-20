Mester'dan dikkat çeken enflasyon uyarısı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonun gevşediğine ilişkin inandırıcı verilere ihtiyacı olduğunu belirtti. Mester, resesyon risklerin yükseldiğine dikkat çekti.

Fed yetkilileri 28 yılın en sert faiz artışı sonrasında açıklamalarına devam ediyor.

Fed Üyesi Christopher Waller'ın ardından Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CBS'e konuşan Mester, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmasının birkaç yıl süreceğini söyledi. Fed'in belirsizlik döneminde çevik olması gerektiğini söyleyen Mester, enflasyonun gevşediğine ilişkin inandırıcı kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Son dönemlerde ABD ekonomisi için yapılan resesyon değerlendirmelerine Mester da katıldı. Mester'a göre resesyon riskleri yükseldi.