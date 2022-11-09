Meta, 11 bin kişiyi işten çıkaracak

Wall Street Journal'ın haberine göre Meta, 11 bin çalışanını işten çıkaracak. Bu, Meta'nın toplam çalışan sayısının yüzde 13'üne denk geliyor.

WSJ'nin verdiği bilgilere göre CEO Mark Zuckerberg bu sabah çalışanlara yönelik bir mesaj yayınladı. Mesajda işten çıkarmaların şirketin tüm faaliyet alanlarında yapılacağını belirtti.

Zuckerberg, işten çıkarmaların sermayenin daha verimli hale gelmesi için gerekli olduğunu da vurguladı.

Meta işten çıkarılanlara 16 haftalık taban ücretlerine ek olarak çalıştıkları her yıl için 2 hafta ek ödeme yapacak. İşten çıkarılan çalışanlar 6 ay daha sağlık sigortasından yararlanacak.