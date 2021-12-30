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Metal fiyatları dengelendi

Dünya Bankası'nın hazırladığı Emtia Piyasaları Görünümü Raporu'na göre Metaller ve Mineraller Fiyat Endeksi 2021'in sonuna doğru istikrar kazandı ve bir önceki yıla göre %35'ten fazla yükseldi.

30.12.2021 - 09:31 |
Metal fiyatları dengelendi

Rapora göre metal fiyatları, yıl boyunca enerji sıkıntısı ve nakliye darboğazları nedeniyle arz kısıntılarının yanı sıra güçlü talep ile desteklendi. Avustralya ve Brezilya dahil ihracattaki toparlanmanın ve Çin'in çelik üretimindeki kesintilerinin demir cevheri fiyatlarını pandemi öncesi seviyelere geri ittiği belirtildi.

Haziran-Kasım 2021 döneminde demir cevheri fiyatlarının bir önceki yıla göre %55 düştüğünü belirten Dünya Bankası, 2021'de yaklaşık %50'lik bir artışın ardından, Metaller ve Mineraller Fiyat Endeksi'nin, arz darboğazlarının daha da azalmasıyla 2022 yılında hafifçe düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Ancak rapora göre Omicron dalgasının ve Evergrande krizinin etkileri kısa vadede aşağı yönlü fiyat riskleri oluşturuyor. Daha uzun vadede küresel enerjinin fosil yakıtlardan uzaklaşmasının özellikle alüminyum, bakır, nikel ve kalay gibi bazı metallere olan talebi artırması bekleniyor.

Dünya Bankası, 2021'in üçüncü çeyreğinde metal talebinin yaklaşık %4 büyüdüğünü belirtiyor.

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