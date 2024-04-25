Meta'nın gelir ve karı beklentileri aştı

Meta, beklenenden daha iyi ilk çeyrek sonuçları açıkladı ancak gelecek için tahminlerin piyasa beklentilerinin gerisinde kalması ilk çeyrek sonuçlarını gölgede bıraktı. Meta hisseleri seans sonrası işlemlerde %16 düştü.

Haberin Devamı

Meta ilk çeyrekte gelirlerini geçen yılın aynı dönemindeki 28,65 milyar dolara göre %27 artırarak 36,46 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 36,16 milyar dolar gelir bekliyordu. Bu, 2021'den bu yana herhangi bir çeyrekteki en hızlı artış oranı oldu.

Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 5,71 milyar dolar veya hisse başına 2,20 dolardan iki kattan fazla artarak 12,37 milyar dolara veya hisse başına 4,71 dolara yükseldi. Analistler ise hisse başına net karın 4,32 dolar olmasını bekliyordu.

Meta, ikinci çeyrekte ise 36,5 milyar ila 39 milyar dolar arasında satış beklediğini açıkladı. Aralığın orta noktası olan 37,75 milyar dolar, yıllık bazda %18'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve analistlerin ortalama tahmini olan 38,3 milyar doların altında kaldı.

Haberin Devamı

Zuckerberg, "İyi tarafından bakacak olursak, yeni yapay zeka hizmetlerimiz ölçeğe ulaştığında, bunlardan etkili bir şekilde para kazanma konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz" dedi.

Meta, son çeyreklerde artan mali performansı nedeniyle yatırımcı beklentilerini yükseltti ve hataya çok az yer bıraktı. Hisse senedi geçen yıl neredeyse üç katına çıktıktan sonra çarşamba günkü kapanış itibarıyla bu yıl yaklaşık %40 artış gösterdi. Şubat 2023'te Zuckerberg'in yatırımcılara bunun "verimlilik yılı" olacağını söylemesi ralliyi başlattı.