'Mevcut para politikası uygun'

Escriva, mevcut borçlanma maliyeti seviyesinden "memnun" olduğunu ve yakın vadede faizde değişiklik ihtiyacı görmediğini belirtti.

ECB'nin bir sonraki toplantısı 30 Ekim'de yapılacak. Politika yapıcıların mevduat faizini hazirandan bu yana olduğu üzere yüzde 2 seviyesinde tutması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının azalmasıyla ekonomistler, aralıktaki yılın son toplantısında da faiz değişikliği ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiriyor.